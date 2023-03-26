В Татарстане выделят 1,8 млрд рублей на развитие сельских территорий

В минувшем году на развитие сел было выделено 2,1 миллиарда рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане на развитие местных сельских поселений направят 1,8 миллиарда рублей. Информацию озвучили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.

Средства выделены в рамках государственной программы комплексного развития сельских территорий. На эти деньги в Татарстане возведут школы, клубы, дороги, а также сети для водоснабжения и газа.

В минувшем году на развитие сел было выделено 2,1 миллиарда рублей. На эти средства улучшили условия проживания 98 семей и благоустроены 84 объекта.

Помимо этого, жители Татарстана получили 1,6 миллиарда рублей в рамках программы сельской ипотеки. Наиболее активны в ней принимали участие в Тукаевском, Кукморском, Сабинском районах.

Ранее мы сообщали, что Рустам Минниханов призвал активнее готовить специалистов в области сельского хозяйства.

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