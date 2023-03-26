Казанский «Ак Барс» вышел в полуфинал Кубка Гагарина

В полуфинале "Ак Барс" сыграет с "Авангардом". Фото: пресс-служба хоккейного клуба

26 марта казанский «Ак Барс» в рамках полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина одолел «Адмирал» (3:1) во Владивостоке.

Уже за первые восемь минут матча в ворота голкипера «Адмирала» Никиты Серебрякова было забито две шайбы. Первый гол на счету форварда Илья Сафонова, второй в активе нападающего Никиты Дыняка. Он же оформил дублю в третьем игровом отрезке. В конце поединка хозяева льда забили одну шайбу. Итоговый счет 3:1.

Казанцы одержал четвертую победу в серии. В финале конференции соперником команды из Татарстана станет омский «Авангард».

Ранее мы сообщали, что трехкратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Береглазов может перейти в «Ак Барс».

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