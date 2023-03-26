Кондуктор и пассажир устроили драку в казанском автобусе

Драку сняли на видео очевидцы Фото: принтскрин видео.

В казанском автобусе произошла очередная драка между кондуктором и пассажиром. Инцидент на видео запечатлел один из очевидцев.

На кадрах видно, как кондуктор подходит к пассажиру и бьет его рукой. Мужчина встает с места и идет дать сдачи. Завязывается бой. Большинство наблюдают за происходящим равнодушно, лишь двое очевидцев пытаются разнять мужчин, у которых в ход пошли не только руки, но и ноги.

Что стало причиной конфликта, неизвестно. Отметим лишь, что подобные инциденты стали частыми в Казани.

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