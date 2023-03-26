В Нижнекамске на ремонт музыкального колледжа потратят 131 млн рублей

В здании заменят системы канализации, отопления, водопровода Фото: Олег УКЛАДОВ

Нижнекамский музыкальный колледж имени Салиха Сайдашева капитально отремонтируют. На эти цели из бюджета Татарстана выделен 131 миллион рублей. Заказ опубликован на сайте госзакупок.

В сопутствующей документации указано, что в здании заменят системы канализации, отопления, водопровода и вентиляции. Будет закуплено новое оборудование, мебель и инвентарь.

Тендер опубликовал Главстрой Татарстана. Подрядчик будет выбран 5 апреля этого года. Работы нужно будет завершить до декабря 2023 года.

Ранее мы сообщали, что в 2023 году на капремонт домов в Татарстане потратят почти 5 млрд рублей.

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