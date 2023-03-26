В поисках гражданской жены челнинец проник в чужую квартиру

В суде челнинец вину признал Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Мировым судьей Набережных Челнов рассмотрено дело о незаконном проникновении в чужое жилье.

Инцидент произошел в июле прошлого года. В поисках гражданской жены мужчина открыл незапертую входную дверь квартиры, проник в нее против воли находящегося внутри хозяина, прошел в спальную комнату.

В суде челнинец вину признал. Ему назначено 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из его заработной платы в доход государства, наказание условное с испытательным сроком на 6 месяцев. Приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах мужчину осудили за драку в туалете.

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