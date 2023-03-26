В Казани в доме «Салават Купере» затопило подъезд

Уровень воды достигает нескольких десятков сантиметров Фото: принтскрин видео.

В жилом комплексе «Салават Купере», которых расположен в Казани, затопило первый этаж одного из многоквартирных домов. Кадры с места событий размещены в телеграм-каналах.

Уровень воды в подъезде дома по улице Тансык достигает несколько десятков сантиметров, утверждают местные жители. Более того, они сообщили, что недавно похожий инцидент произошел в другом подъезде этого же дома. Жители столицы Татарстана опасаются, что из-за воды может замкнуть провода в электрощитке.

Жильцы говорят, что уже обратились в управляющую компанию, но ответа пока не получили.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах водой затопило элитный дом Europa Tower.

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