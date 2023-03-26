В Татарстане ожидаются дождь и сильный ветер

Температура днем составит от 10 до 15 градусов Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики предупредили жителей Татарстана об ухудшении погоды условий – сегодня местами в республике будет сильный ветер, туман. В некоторых районах ожидается дождь. Днем воздух прогреется до 16 градусов тепла.

Существенно не изменится погода и завтра, 27 марта. По-прежнему будет ветрено и дождливо. Порывы будут достигать 15 метров в секунду. Температура днем составит от 10 до 15 градусов выше нуля.

Ранее мы сообщали, что в марте в Казани установилась аномально теплая погода.

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