Появление в столице республики крытого манежа позволит проводит занятия по футболу круглый год. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чувашии Олег Николаев встретился с президентом Футбольной Национальной Лиги Наилем Измайловым. Во время беседы Николаев рассказал о том, что проект крытого футбольного манежа на стадионе «Труд» в Чебоксарах получил положительное заключение госэкспертизы.

По словам главы Чувашии, республика уже направила в Минспорта РФ заявку на выделение федеральных средств для строительства этого манежа. При ее одобрении работы по возведению могут начаться в 2024 году. А по их окончании и сдачи объекта Чувашия претендует на статус регцентра подготовки футболистов.

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