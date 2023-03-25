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НовостиПроисшествия25 марта 2023 14:28

В Татарстане из-за гибели машиниста автокрана возбудили уголовное дело

Мужчину раздавил автомобиль, на котором он работал
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Дело возбудили по статье «нарушение правил охраны труда».

Дело возбудили по статье «нарушение правил охраны труда».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории одного из предприятий Тукаевского района погиб 61-летний машинист автокрана. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил охраны труда», сообщает следственный комитет Татарстана.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отметали в ведомстве.

По версии следствия, работавший в ООО «Челныводоканал» снимал машину с автокраном с опор. Автомобиль начал самопроизвольное движение и наехал на мужчину. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

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