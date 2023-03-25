В Татарстане из-за гибели машиниста автокрана возбудили уголовное дело

Дело возбудили по статье «нарушение правил охраны труда». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории одного из предприятий Тукаевского района погиб 61-летний машинист автокрана. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил охраны труда», сообщает следственный комитет Татарстана.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отметали в ведомстве.

По версии следствия, работавший в ООО «Челныводоканал» снимал машину с автокраном с опор. Автомобиль начал самопроизвольное движение и наехал на мужчину. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

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