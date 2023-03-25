В Чувашии сироты участвующие в СВО могут получить жилье вне очереди

В этом году в Чувашии планируется обеспечить жильем 315 детей- сирот. Фото: Анастасия ОСИПОВА

На заседании Госсовета Чувашии местные депутаты проголосовали за внесение изменений в региональное законодательство, касающегося выдачи бесплатного жилья детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей.

Так, если сироты при достижении 23-летнего возраста становятся участниками СВО, то сертификат, например, на получение квартиры им предоставят вне очереди. Так, в этом году в Чувашии планируется обеспечить жильем 315 детей- сирот.

- Это важная мера социальной поддержки для тех, кто исполнял свой долг по защите нашего Отечества и оказался в трудной жизненной ситуации, - отметил глава республики Олег Николаев.

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