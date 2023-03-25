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НовостиОбщество25 марта 2023 13:44

Татарстанские аграрии в случае убытков от гибели посевов зерна получат 430 миллионов рублей

Республиканские власти выделили на это почти в два раза больше денег, чему в 2022 году
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Сельхозпроизводителям советуют застраховать свои поля.

Сельхозпроизводителям советуют застраховать свои поля.

Фото: Николай ХИЖНЯК

Аграриям на возмещение убытков в случае гибели застрахованных посевов зерна в 2023 году правительство Татарстана предусмотрело 430 миллионов рублей. Это больше чем в 2022-м почти в два раза. Тогда на данные цели было предусмотрено порядка 227 миллионов рублей.

В свою очередь Минсельхоз Татарстана настоятельно рекомендуют аграриям застраховать свои поля, так как, например, в случае ЧС никаких мер по возмещению убытков не предусмотрено.

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