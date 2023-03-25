Глава Чувашии Олег Николаев о количестве ям на дорогах: «Такого еще не было»

Общая потребность в ямочном ремонте составляет более 600 тысяч квадратных метров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фиксируется большое количество обращений от жителей Чувашии по поводу большого количества ям на дорогах.

- Общая потребность в ямочном ремонте составляет более 600 тысяч квадратных метров. Такого еще не было, - отметил в своем телеграм-канале глава Чувашии Олег Николаев.

По его словам, на разрушение дорог повлияли как зимняя погода, так и строительство трассы М-12. Чтобы справиться с возникшей ситуацией в Чувашии будут применять уже отработанный механизм по ремонту верхнего слоя покрытия проезжей части.

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