В Татарстане за 11 миллиардов рублей отремонтируют 133 дорожных объекта

Большую часть денег на этот ремонт выделит именно республиканский бюджет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2023 году на территории Татарстана по нацпроекту ремонт проведут на 133 дорожных объектах. Стоимость работ превышает сумму в 11 миллиардов рублей. Так, около 4,6 миллиарда должны выделить из федерального бюджета, а остальные 6,5 миллиарда – из республиканского.

Согласно данным Минтранса Татарстана, по нацпроекту в этом году в основном обновят в Казанской, Набержночелнинской и Нижнекамской агломерациях.

Напомним, в эту субботу в Набережных Челнах стартовал ремонт проезжей части на улице Туфана.

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