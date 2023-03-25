В Грозном «Рубин» и «Алания» сыграли в ничью

Матч прошел 25 марта. Фото: rubin-kazan.ru

В эту субботу, 25 марта, в рамках 24 тура Первой лиги встретились казанский «Рубин» и «Алания». Из-за того, что у владикавказской команды стадион не оказался к приему гостей, матч было решено провести в столице Чечни – Грозном. Несмотря на боевой настрой никто в этой игре так и не смог забить ни одного мяча. Встреча закончилась с ничейным счетом 0:0.

- Мы ехали сюда, чтобы выиграть, стремились к этому. Думаю, соперник тоже этого хотел. Мне кажется, боевая ничья. С точки зрения стратегии это приемлемый для нас результат, - сказал после матча главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев.

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