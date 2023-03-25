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НовостиОбщество25 марта 2023 12:51

Под Казанью талые воды затопили улицу в деревне Куюки

По словам местных жителей, теперь там вместо дороги настоящее озеро
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Теперь там осмелится проехать не каждый автомобилист.

Теперь там осмелится проехать не каждый автомобилист.

Фото: скриншот с видео

В эту субботу, 25 марта, жители улицы 30 квартал деревни Куюки, расположенной в непосредственной близости к Казани, обнаружили, что у них теперь вместо дороги настоящее озеро. Оно образовалось из-за стремительного таяния снега. Водители на свой страх и риск пытаются его проехать. Есть все шансы, что произойдет гидроудар и машина заглохнет прямо в гигантской луже

Примерное месторасположение подтопленной территории.

Примерное месторасположение подтопленной территории.

Фото: скриншот

- Глубина где-то по колено. Очень много машин тут ездит обычно, - сообщил «КП-Казань» один из местных жителей.

Действительно автомобильный поток там не ослабевает, так как рядом с образовавшимся озером распложен технологический лицей и детсад, куда ребят доставляют их родители.

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