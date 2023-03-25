Под Казанью талые воды затопили улицу в деревне Куюки

Теперь там осмелится проехать не каждый автомобилист. Фото: скриншот с видео

В эту субботу, 25 марта, жители улицы 30 квартал деревни Куюки, расположенной в непосредственной близости к Казани, обнаружили, что у них теперь вместо дороги настоящее озеро. Оно образовалось из-за стремительного таяния снега. Водители на свой страх и риск пытаются его проехать. Есть все шансы, что произойдет гидроудар и машина заглохнет прямо в гигантской луже

Примерное месторасположение подтопленной территории. Фото: скриншот

- Глубина где-то по колено. Очень много машин тут ездит обычно, - сообщил «КП-Казань» один из местных жителей.

Действительно автомобильный поток там не ослабевает, так как рядом с образовавшимся озером распложен технологический лицей и детсад, куда ребят доставляют их родители.

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