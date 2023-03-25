Рустам Минниханов поручил обеспечит безопасность в Татарстане во время Рамадана

По его поручению, этот вопрос Духовное управление мусульман республики должно проработать совместно с правоохранителями. Фото: rais.tatarstan.ru

На этой неделе в Татарстане для мусульман наступил священный месяц Рамадан. В мечетях проводятся богослужения, также по всей республике организуются ифтары – ужины для нуждающихся. В связи с этим глава Татарстана Рустам Минниханов 25 марта на республиканском совещании дал поручение Духовному управлению мусульман республики совместно с правоохранителями обеспечить безопасность в мечетях и местах, где проводятся массовые мероприятия с вязанные с Рамаданом.

- Нужно повысить контроль за безопасностью, обеспечить порядок, - отметил Минниханов.

Напомним, на том же совещании глава республики из-за жалоб людей призвал обеспечить контроль над ходом ямочного ремонта в Татарстане.

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