Детям бойцов СВО в Чувашии раздадут бесплатные путевки в летние лагеря

Для этих детей в регионе также составят отдельный план по их отдыху в летнее время. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Чувашии Олег Николаев подписал указ, согласно которому на территории республики вводятся дополнительные меры поддержки семей участников СВО. Речь идет о раздачи их детям бесплатных путевок в летние лагеря. Для этого в бюджете региона предусмотрели около 19 миллионов рублей.

Также Николаев поручил разработать отдельный план по организации летнего отдыха детей бойцов СВО.

Отмечается, что эти бесплатные путевки положены детям, чьи родители служат в чувашском именном батальоне «Атал», являются добровольцами, мобилизованными или военнослужащими Росгвардии. В том числе данная мера поддержки распространяется и на семьи погибших участников СВО.

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