Минниханов поручил контролировать проведение ямочного ремонта на дорогах Татарстана

По словам главы региона, это напрямую касается безопасности дорожного движения. Фото: rais.tatarstan.ru

В социальных сетях жители Татарстана жалуются на плохое состояние дорог и тротуаров. Это каждое пятое сообщение, сообщил 25 марта на республиканском совещании глава региона Рустам Минниханов.

- Перепады температур негативно влияют на состояние дорог. В Татарстане сейчас идет ямочный ремонт, - отметил Минниханов.

По его словам, эти работы необходимо взять под контроль, так как это напрямую касается безопасности дорожного движения и отражается на качестве жизни татарстанцев. Напомним, ямочный ремонт в Казани начался 13 марта. В приоритете основные улицы города, мосты, развязки и путепроводы.

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