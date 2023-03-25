За минувшие сутки в Татарстане выявили 165 новых случаев коронавируса

В республике за все время коронавирус был обнаружен у 201 762 людей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане за прошедшие сутки выявили 165 новых случаев заражения коронавирусом. В этот раз госпитализация понадобилась 30 пациентам, гласят данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Стоит отметить, что в последние дни в республике все меньше выявляются новые случаи заражения коронавирусом. Так, 23 марта это было 180 случаев, а 24 марта – 172.

Опять же по данным федерального оперативного штаба, в Татарстане за все время коронавирус был обнаружен у 201 762 людей, 199 767 из них смогли излечиться, а 2 010 скончались из-за болезни.

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