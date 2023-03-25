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НовостиПроисшествия25 марта 2023 9:26

В Марий Эл проводится доследственная проверка из-за гибели рыбака

Инцидент произошел на Волге
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Олег ЗОЛОТО

24 марта на реке Волга в Волжске во время рыбалки на льду погиб 86-летний мужчина. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает СУ СКР по Марий Эл.

- По ее результатам будет принято процессуальное решение, - отметили в ведомстве.

На данный момент установлено, что рыбак в один из моментов отошел от пробуренной им лунки и попал в полынью. Очевидцы произошедшего не могли сами подобраться к мужчине и вызвали спасателей. Однако к тому времени, как они прибыли на место происшествия, пенсионер погиб.

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