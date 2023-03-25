В Татарстане на строительство очистных сооружений в четырех районах выделили 127,5 миллиона рублей

Подрядчик пока не определен. Фото: Анастасия Захарова

На сайте госзакупок появился тендер на строительство очистных сооружений. На это было выделено более 127,5 миллиона рублей. Исполнитель пока еще не выбран. Однако, согласно техзаданию, он должен успеть сдать все объекты до конца 2023 года.

Очистные сооружения возведут в поселке железнодорожной станции Высокая Гора и в селе Большие Кайбицы, систему водоотведения - в селе Высокая Гора, очистные сооружения с канализацией - в селе Большие Кайбицы, селе Усады и поселке Богатые Сабы.

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