Билялетдинов о поражении «Ак Барса»: «Было создано достаточно моментов чтобы выиграть»

В Казани гости игру начали агрессивно. Фото: ak-bars.ru

В Казани состоялась пятая встреча полуфинала Восточной конференции кубка Гагарина. «Ак Барс» принимал «Адмирал». Данный матч для хозяев мог стать последним в серии с этим соперником, но увы.

Гости начали превалировать в самом на чале игры. «Барсы» пытались было перехватить инициативу, однако это удавалось с переменным успехом. Казанцы второй отрезок игры начали более активно, постоянно атаковали. Вот только он закончился тем, что «Адмирал» забили две безответных шайбы.

Дальше гости старались удержать свое преимущество в счете и держали ворота на замке. Отыграть один гол казанцам все же удалось. На это все. Итог матча 1:2 в пользу «Адмирала».

– Игра была интересная, мы предполагали, что соперник очень агрессивно начнет первый период. Не знаю, готовы мы были или не готовы, во всяком случае, не сыграли так, как должны были. Неплохой был второй период, и в третьем, конечно, было создано достаточно моментов чтобы выиграть этот матч, но не забили. Готовимся дальше, - прокомментировал игру Гглавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов

Отметим счет в серии игр с «Адмиралом» стал 3:2. Шестой матч, возможно, заключительный, пройдет во Владивостоке.

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