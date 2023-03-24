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НовостиОбщество24 марта 2023 18:08

Казанский авиастроительный завод наращивает выпуск ракетоносцев ТУ-160М

Об этом заявили в пресс-службе «Ростеха»
Елена СКВОРЦОВА
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Казанский авиастроительный завод нарастил производство ракетоносцев ТУ-160М. Перспективные «стратеги» создаются по поручению президента страны Владимира Путина. Новая модернизированная версия ТУ-160 обладает повышенными боевыми возможностями, что позволит использовать ее для новых видов вооружений. Даже сложных.

По словам Сергея Чемезова, это уникальные, красивые машины, но очень грозные по своим функциям. Он также отметил, что знаменитый «белый лебедь» — это визитная карточка стратегической авиации России.

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