Названы районы Татарстана, где можно заразиться мышиной лихорадкой

Фото: архив КП
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По словам ученых КФУ высокая вероятность подхватить хантавирус или мышиную лихорадку наблюдается в двух районах Татарстана. Это Арский и Высокогорные района республики.
Самый высокий риск заражения выявлен в двух локациях: в лесистой местности на юго-востоке от села Высокая Гора и в лесах восточнее села Смак-Корса.
Носителями этой болезни, конечно, являются мыши. Ученые провели генетический анализ и выяснили, что данный штамм мог появиться именно на границе разных районов. По их словам, подобные исследования помогут разработать эффективные методы профилактики болезней.
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