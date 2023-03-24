Названы районы Татарстана, где можно заразиться мышиной лихорадкой

Фото: архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По словам ученых КФУ высокая вероятность подхватить хантавирус или мышиную лихорадку наблюдается в двух районах Татарстана. Это Арский и Высокогорные района республики.

Самый высокий риск заражения выявлен в двух локациях: в лесистой местности на юго-востоке от села Высокая Гора и в лесах восточнее села Смак-Корса.

Носителями этой болезни, конечно, являются мыши. Ученые провели генетический анализ и выяснили, что данный штамм мог появиться именно на границе разных районов. По их словам, подобные исследования помогут разработать эффективные методы профилактики болезней.

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