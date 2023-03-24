Теперь в Казань можно долететь из Петрозаводска

Фото: архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самолеты из Петрозаводска в столицу Татарстана начнут летать со 2 мая. Рейсы будут выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам, а время полета составит не больше двух часов. Выполнять рейсы будет авиакомпания «ЮВТ АЭРО». Такую информацию сообщили в министерстве транспорта.

Так, из Казани самолеты будут улетать в 11.30, а обратно в 14.45. Осуществляться полеты будут на самолетах марки Bombardier CRJ-200. На его борту могут находиться 50 пассажиров.

Самолеты будут летать до конца сентября.

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