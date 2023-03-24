В Казани упал спрос на долгосрочную аренду жилья

Фото: архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Согласно исследованию портала «Авито Недвижимость», в столице Татарстана на 7,3% вырос спрос на аренду жилья за год. Однако за первые два месяца 2023 года он упал на 4,6%.

Чаще всего казанцы снимают студии — их выбирают 62%. На однушки спрос вырос на 1,1%, на двухкомнатные квартиры на 11,8%. Меньше всего спросом пользуются квартиры с тремя комнатами — их берут всего 0,9%.

Также в Казани отмечается рост количества предложений квартир в долгосрочную аренду. Количество такого жилья за месяц увеличилось на 15,3%, а за год почти на 31%.

При этом цены на эту услугу за последний месяц почти не изменились. Средняя цена составила 22 тысячи рублей. За год она увеличилась на 10%.

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