Казань стала вторым городом в ПФО с самыми дорогими квартирами

Фото: архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники сервиса по поиску квартир ЦИАН составили рейтинг городов с самими дорогими квартирами в новостройках среди по Приволжскому федеральному округу. Второе место в этом рейтинге заняла столица Татарстана. Цена жилья в новых домах Казани составила чуть менее 45 млн рублей.

Первое место занял Нижний Новгород. Стать счастливым обладателям новенькой квартиры там можно за 70 млн рублей. Почетное третье место забрала Пермь. За жилье нужно будет отдать 44 млн рублей.

Также в рейтинг попали Уфа, Самара, Ульяновск, Пенза и др.

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