В Казани из печени женщины врачи удалили червей-паразитов, разрушающих ее организм 10 лет подряд

В Казани пациентке удалили кокон-паразит Фото: Иван МАКЕЕВ

Медики Республиканской клинической больницы Казани накануне провели уникальную операцию: из организма местной жительницы удалили кокон-паразит. Для врачей Татарстана альвеококкоза случай стал первым в истории.

Как сообщают ТНВ, паразитирующее заболевание развивалось в печени пациентки 10 лет, разрушая организм. Девушка ощущала, что ее будто поедают изнутри.

Черви-паразиты, действительно, являются очень опасными для человека. Они могут вызвать цирроз печени и ряд других заболеваний. А заразиться им достаточно просто - черви попадают в организм вместе с овощами и фруктами, покрытыми яйцами паразитов, и с водой из загрязненных водоемов.

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