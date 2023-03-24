В Московской консерватории им. Чайковского прозвучит колыбельная из спектакля «Идегей» Тинчуринского театра

25 марта в концертном зале им. Мяковского Московской государственной консерватории им. Чайковского состоится концерт из произведений студентов и ассистентов-стажеров кафедры сочинения. Среди них – тема колыбельной из спектакля «Идегей» Тинчуринского театра, автором которой стал аспирант консерватории Фархад Бахтияри.

- Один из основных моментов в музыкальном мире спектакля «Идегәй» – это колыбельная. Это не простая колыбельная, это единственная женская составляющая в музыке «мускулинного» спектакля, от этого становящаяся концентратом с жестким цветовым спектром дастана, - говорит композитор.

Напомним, премьера спектакля по дастану (эпосу) татарского народа «Идегей» в постановке режиссера Туфана Имамутдинова состоялась в Тинчуринском театре в январе 2023 года. Постановка посвящена 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарии. Объявленный Национальным советом (Милли Шура) Всемирного конгресса татар 2023 год Годом национальных дастанов придает историческую и культурологическую значимость и актуальность спектакля «Идегей».

Спектакль вошел в шорт-лист республиканской театральной премии «Танатна» в номинации «лучший спектакль большой формы». Кроме того, на победу в номинации «лучшая мужская роль второго плана» претендует исполнитель роли Тукатамыш хана, заслуженный артист Республики Татарстана Ирек Хафизов. Объявление победителей премии состоится 27 марта – в международный день театра.