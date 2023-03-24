В Казани отреставрированный бюст Максима Горького «вернулся» на место

Реставрация бюста Максима Горького в Казани окончена Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Отреставрированный бюст известного советского писателя и общественного деятеля сегодня, 24 марта, вернули на привычное место в Казани. Скульптура заняла свою прежнюю территорию – на пересечении улиц Горького и Курашова. Об этом рассказали в мэрии столицы Татарстана.

Обновление бюста власти Казани задумали к празднованию дня рождения поэта. В этом году дата отмечается круглая – 155-летний юбилей. Помимо реставрации памятника в планах имеется и благоустройство прилегающей к скульптуре территории.

А уже на следующей неделе, 28 марта, в Казани пройдет праздничная программа по случаю юбилея Максима Горького, в числе мероприятий: экскурсия, просмотр фильма, концерт, а также презентация книги и фестиваль «Горькийфест».

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