В Йошкар-Оле стартует весенний месячник по благоустройству

Жителей Йошкар-Олы приглашают на субботник Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 марта в столице Марий Эл начинается месячник по благоустройству города после зимнего сезона. Такие весенние мероприятия в Йошкар-Оле стали традицией: неравнодушные жители помогают сотрудникам хозяйственных отраслей в уборке и озеленении города каждый год.

Месячник продлится до 28 апреля. За этот период городским службам предстоит выполнить весомый объем работ. Улицы и дворы, парки и скверы нуждаются в благоустройстве после зимы.

Администрация Йошкар-Олы приглашает принять участие в этом благородном деле и местных жителей – субботники запланированы на 14 и 28 апреля.

«Вместе мы сделаем наш любимый город ещё краше!», - говорится в сообщении мэрии республиканской столицы.

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