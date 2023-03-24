В Чувашии нашли мясо, зараженное сибирской язвой

Жители Чувашии заразились сибирской язвой Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне на территории Чувашской Республики были зафиксированы случаи заражения сибирской язвой. Заболевание стало причиной для возбуждения уголовного дела по статье «нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений». Следователи совместно с сотрудниками регионального Роспотребнадзора оперативно начали искать источник заражения.

Поиски принесли плоды быстро – местонахождение мяса, зараженного сибирской язвой, которое приобрели жители деревни Старое Акташево Цивильского округа, найдено.

В региональном Следкоме сообщают, что оно было сбыто двум жительницам Чувашии для личного потребления. Сотрудники Роспотребнадзора зараженный продукт изъяли для исследования и утилизации. Кроме того, на территории хранения мяса в настоящее время организовали карантинные и профилактические мероприятия.

Расследование продолжается.

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