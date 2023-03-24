В Набережных Челнах автобусы будут ходить до мечетей весь месяц Рамадан

В Набережных Челнах в Рамадан организовали автобусы до мечетей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Священный месяц Рамадан в этом году начался 22 марта и продлится он почти весь следующий месяц. Закончится исламский пост ровно через 30 дней, 20 апреля. Желательным условием для верующих в это время является чтение таравих-намаза, который совершается после ночной молитвы до зари.

Мечети Татарстана не стали исключением, таравих-намаз будет проводиться в период всего священного месяца Рамадана. В этой связи в Набережных Челнах с 23 марта организовали работу автобусов до мечетей для удобства постящихся.

Движение действующего общественного пассажирского транспорта будет осуществляться по проспекту Чулман от ост. «Профилакторий» до ост. «Автостанция», по проспекту Мира от ост. «Кафе Уют» до ост. «Автостанция, по проспекту Сююмбике от ост. «Татарстан» до ост. «Автостанция».

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