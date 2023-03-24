Житель Татарстана провез на капоте полицейского, пытавшегося остановить его машину

Обвиняемый признал причастность к преступлению Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Бавлов, который обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.

Инцидент случился в январе текущего года. Когда полицейские попытались остановить автомобиль «Черри», водитель требование проигнорировал. В итоге стражи порядка перегородили дорогу патрульным автомобилем и попытались открыть двери машины. Но водитель продолжил движение, протащив одного из полицейских несколько десятков метров на капоте, после чего сотрудник упал лицом на асфальт. Злоумышленник уехал, но в скором времени его задержали.

Обвиняемый признал причастность к преступлению. Он находится под домашним арестом. Дело передано в суд.

Ранее мы сообщали, что жителя Татарстана убившего девочку-инвалида приговорили к 17 годам колонии.

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