В Татарстане перевозчика подозревают в неуплате 18 млн рублей налогов

Уголовное дело возбуждено в отношении 37-летнего директора и учредителя компании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане в отношении 37-летнего директора и учредителя компании-перевозчика возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

По предварительной информации следствия, с 2018 по 2021 год руководитель вносил в налоговые декларации и другие документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 10 контрагентами. Таким образом он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму, которая превышает 18 миллионов рублей, сообщили в СУ СКР по РТ.

Преступление удалось выявить сотрудникам УЭБиПК МВД и Управления Федеральной налоговой службы по РТ.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане директора завода подозревают в неуплате 74,6 млн рублей налогов.

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