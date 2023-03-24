В Казани Минниханов и Чемезов посетили авиационный и вертолетный заводы

По словам Минниханова, работа по импортозамещению ведется полным ходом. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В пятницу, 24 марта, раис Татарстана Рустам Минниханов и глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов посетили Казанский авиационный завод и Казанский вертолетный завод. Об этом руководитель республики рассказал в своем telegram-канале.

По словам Минниханова, работа по импортозамещению ведется полным ходом, все задачи, поставленные федеральным руководством, будут выполнены.

Напомним, ранее в Казани планировали построить новый авиационный завод. При этом с 2027 года на авиазаводе имени Горбунова собираются ежегодно выпускать 20 лайнеров Ту-214.

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