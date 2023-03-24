Бастрыкин поручил доложить о расследовании по факту заражения сибирской язвой в Чувашии

Исполнить распоряжение Бастрыкина должен будет руководитель СУ СКР по Чувашии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту заражения жителей Чувашии сибирской язвой. Исполнить распоряжение должен будет руководитель СУ СКР по Чувашии Александр Полтинин.

Напомним, житель деревни Старое Акташево Цивильского района забил на мясо быка, зараженного сибирской язвой. Хозяин крупного рогатого скота не проводил никакие профилактические мероприятия, в том числе не прививал животных от сибирской язвы.

В результате инфекцией заразились три местных жителя, а глава Чувашии Олег Николаев ввел карантин в деревне Старое Акташево.

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