Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 марта 2023 12:46

Бастрыкин поручил доложить о расследовании по факту заражения сибирской язвой в Чувашии

К распространению инфекции привел убой быка
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Исполнить распоряжение Бастрыкина должен будет руководитель СУ СКР по Чувашии.

Исполнить распоряжение Бастрыкина должен будет руководитель СУ СКР по Чувашии.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту заражения жителей Чувашии сибирской язвой. Исполнить распоряжение должен будет руководитель СУ СКР по Чувашии Александр Полтинин.

Напомним, житель деревни Старое Акташево Цивильского района забил на мясо быка, зараженного сибирской язвой. Хозяин крупного рогатого скота не проводил никакие профилактические мероприятия, в том числе не прививал животных от сибирской язвы.

В результате инфекцией заразились три местных жителя, а глава Чувашии Олег Николаев ввел карантин в деревне Старое Акташево.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram