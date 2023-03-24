В Татарстане снизилось количество сделок по ипотеке

В два раза выросло количество заявлений поданных на кадастровый учет. Фото: Иван МАКЕЕВ

За первые два месяца 2023 года порядка 177 тысяч татарстанцев подали заявления на учетно-регистрационные действия – это на 8% больше, чем за прошлый период. Из них 47 тысяч человек зарегистрировали права на жилые помещения, а 31 тысяча – на землю.

Кроме того, в два раза выросло количество заявлений, поданных на кадастровый учет – 15 тысяч обращений. За этот период Росреестр Татарстана также зарегистрировал свыше 15 тысяч ипотек, что на 11% меньше прошлогодних показателей. Чаще всего жители республики берут ипотеку на жилье и земельные участки.

По словам вице-президента Гильдии риелторов Татарстана Руслана Садреева, большое количество обращений на регистрацию прав говорит о том, что на рынке недвижимости республики наблюдается высокая динамика. При этом часто татарстанцы экономят свое время и подают документы в Россреестр электронно.

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