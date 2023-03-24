Гендиректором регионального оператора «Гринты» стала Евгения Фагимова

Ранее 37-летняя Фагимова занимала пост исполнительного директора компании. Фото: пресс-служба "Гринты"

Генеральным директором ООО «Гринта» — регионального оператора по обращению с ТКО восточной зоны Республики Татарстан назначена Евгения Фагимова. На этом посту она сменила Светлану Ярлыченко.

- Уверена, что богатый опыт руководителя и компетенции в сфере сервисного обслуживания клиентов Евгении Фагимовой помогут продолжить планомерное развитие компании, которая обслуживает почти 2 млн жителей и более 50 тысяч юридических лиц, — сказала Ярлыченко, представляя нового руководителя

Ранее 37-летняя Евгения Фагимова была исполнительным директором в ООО «Гринта».

Светлана Ярлыченко не покидает отрасль, она будет руководитель проектами в сфере защиты окружающей среды

Новый руководитель компании родилась в Альметьевске. Окончила Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. На протяжении пяти лет была начальником офиса ПАО «Татфондбанк». С 2019 года работает в «Гринте».

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