С 1 апреля в Новочебоксарске подорожает проезд в троллейбусах

Разовый проезд будет стоить 25 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 апреля в Новочебоксарске подорожают тарифы на перевозки пассажиров и багажа троллейбусами. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Дмитрий Пулатов.

Так, при оплате наличными разовая поездка и одно место для багажа будут стоить 25 рублей, при оплате банковской картой – 23 рубля. Оплата билета проездным, рассчитанным на 60 поездок, повысится до 21 рубля за поездку.

Проездной билет без ограничения количества поездок на месяц будет стоить 1380 рублей, проездной билет для школьников и студентов можно будет приобрести за 828 рублей.

Напомним, ранее в Чебоксарах подорожал проезд в общественном транспорте.

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