Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика24 марта 2023 11:56

С 1 апреля в Новочебоксарске подорожает проезд в троллейбусах

Вырастет цена и на проездные билеты
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Разовый проезд будет стоить 25 рублей.

Разовый проезд будет стоить 25 рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 апреля в Новочебоксарске подорожают тарифы на перевозки пассажиров и багажа троллейбусами. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Дмитрий Пулатов.

Так, при оплате наличными разовая поездка и одно место для багажа будут стоить 25 рублей, при оплате банковской картой – 23 рубля. Оплата билета проездным, рассчитанным на 60 поездок, повысится до 21 рубля за поездку.

Проездной билет без ограничения количества поездок на месяц будет стоить 1380 рублей, проездной билет для школьников и студентов можно будет приобрести за 828 рублей.

Напомним, ранее в Чебоксарах подорожал проезд в общественном транспорте.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram