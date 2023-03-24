В Татарстане туберкулезом заболели 33 ребенка

В целом за прошлый год в республике зарегистрировано 972 случая туберкулеза Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане за минувший год туберкулезом заболели 26 детей в возрасте до 14 лет, в пяти случаях это дети до двух лет. Также заболевание диагностировано у семи подростков в возрасте от 15 до 18 лет. Информацию озвучила начальник отдела санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по РТ Анна Алешина.

В целом за прошлый год в республике зарегистрировано 972 случая туберкулеза. Не обследованы на туберкулез в Татарстане 3 733 ребенка. 17% из них посещают образовательные учреждения - детские сады и школы.

Всего в Татарстане на учете стоят 1 563 пациента с туберкулезом. У каждого третьего — бациллярная форма туберкулеза.

Ранее мы сообщали, что в 2022 году в Татарстане уровень заболеваемости туберкулезом вырос на 6,8%.

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