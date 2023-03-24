После отравления девяти человек кафе в Набережных Челнах закрыли на 90 суток

Горожане отравились в кафе «Рокнроллы». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд Набережных Челнов приостановил деятельность кафе «Рокнроллы» на 90 суток. В ходе проверки в заведении обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований, которые несут угрозу жизни и здоровью людей, сообщает пресс-служба городского суда.

Напомним, в период с 19 по 20 марта девять жителей Набережных Челнов отравились едой из кафе «Рокнроллы». Шести из них потребовалась госпитализация, у четырех подтвердился сальмонеллез. По факту отравления СУ СКР по Татарстану возбудил уголовное дело.

Похожий случай на днях произошел и в детсаду №262 Казани. Там шесть воспитанников дошкольного учреждения попали в больницу с отравлением.

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