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НовостиОбщество24 марта 2023 10:39

После отравления девяти человек кафе в Набережных Челнах закрыли на 90 суток

В ходе проверки обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Горожане отравились в кафе «Рокнроллы».

Горожане отравились в кафе «Рокнроллы».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд Набережных Челнов приостановил деятельность кафе «Рокнроллы» на 90 суток. В ходе проверки в заведении обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований, которые несут угрозу жизни и здоровью людей, сообщает пресс-служба городского суда.

Напомним, в период с 19 по 20 марта девять жителей Набережных Челнов отравились едой из кафе «Рокнроллы». Шести из них потребовалась госпитализация, у четырех подтвердился сальмонеллез. По факту отравления СУ СКР по Татарстану возбудил уголовное дело.

Похожий случай на днях произошел и в детсаду №262 Казани. Там шесть воспитанников дошкольного учреждения попали в больницу с отравлением.

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