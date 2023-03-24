Главе Татарстана презентовали инновационные разработки в нефтехимии и медицине

Раису республики рассказали об оптоакустической томографии

Заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» провел глава Татарстана Рустам Минниханов. Ему были представлены инновационные проекты в нефтегазохимии и медицине.

Раису республики рассказали об оптоакустической томографии, которая позволит находить онкологические и сердечно-сосудистые заболевания на самой ранней стадии. Гендиректор компании Рафинат Яруллин уточнил, что подобные технологии перспективны для всех производств, где есть композиты, но особенно интересны в сфере медицине.

Кроме этого, главе республики презентовали ударно-волновые технологии обработки лубяных волокон. С их помощью станет возможно ускорение химических процессов, а производство волокон будет дешевле.

Ранее мы сообщали, что Минниханов в Казани принял участие в открытии Российского венчурного форума.

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