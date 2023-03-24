В 2022 году в Татарстане уровень заболеваемости туберкулезом вырос на 6,8%

Несмотря ни на что, этот показатель в регионе все равно на 20% ниже общероссийского. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На 6,8% выросла заболеваемость туберкулезом в Татарстане в 2022 году. К такому выводу пришли в Роспотребнадзоре республики, сравнив имеющиеся данные с 2021 годом.

При этом уровень заболеваемости в регионе все равно на 20% ниже общероссийского показателя, и на 19% ниже, чем в Приволжском федеральном округе, сообщила на пресс-конференции начальник отдела санитарной охраны территории Роспотребнадзора Татарстана Анна Алешина.

Также, по ее словам, в республике с 2000 года заболеваемость туберкулезом в республике в целом снизилась чуть ли не в три раза. Тем не менее, сейчас на учете специалистов состоит более 1,5 тысяч таких пациентов. В основном от туберкулеза в Татарстане страдают именно трудоспособные жители в возрасте от 18 до 49 лет.

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