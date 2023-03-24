Вторую неделю подряд в Татарстане дешевеет дизельное топливо

Дизель стал дешевле на шесть копеек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане за неделю - с 13 по 20 марта, подешевело дизельное топливо. При этом стоимость всех марок бензина сохранилась на прежнем уровне. Соответствующие данные опубликованы на сайте Татарстансата.

Согласно исследованию, дизель стал дешевле на шесть копеек - с 54,6 до 54,54 рубля за литр. Но стоимость данного топлива все равно остается на 20 копеек дороже по сравнению с концом прошлого года.

Что же касается бензина марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 и выше, то его их можно приобрести за 46 рублей, 49,6 рубля и 60,8 рубля за литр соответственно.

Напомним, в Казани на строительство многоуровневого паркинга выделят еще более 120 миллионов рублей.

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