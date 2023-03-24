В Набережных Челнах 25 марта состоится этнофестиваль

На фестивале с 14:00 до 15:00 пройдет открытие выставки «Многоликий этнос». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах в субботу, 25 марта, Центральная городская библиотека приглашает всех желающих на этнофестиваль. Проведут его в рамках Года национальных культур и традиций.

На фестивале с 14:00 до 15:00 пройдет открытие выставки «Многоликий этнос». Преподаватели музыкальной школы представят свои картины и работы декоративно-прикладного искусства. Это изделия из глины и ковры.

Кроме того, жители и гости города могут стать участниками мастер-классов древних ремесел по лепке из глины, кожаному шитью, ткачеству, росписи. Также проведут игры разных национальностей.

Напомним, в Казани пройдут первые в истории международные «Игры Будущего».

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