В Татарстане огурцы подешевели еще на 9%

За неделю в Татарстане стоимость огурцов снизилась на 8,9%. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане за неделю, с 13 по 20 марта, помидоры подорожали на 4,1%. Теперь они обойдутся жителям в 193,3 рубля за килограмм. Соответствующие данные опубликованы на сайте Татарстанстата.

Согласно исследованию, репчатый лук вырос в цене на 3,3% - до 50,4 рубля за килограмм. Морковь подорожала на 2,6% и теперь обойдется татарстанцам в 38,4 рубля за килограмм. Также цены выросли на рис (1,4%), сосиски и сардельки (по 1,3%).

Кроме того, стоимость огурцов снизилась на 8,9% - до 157 рублей. Также на 2,1% подешевел творог. Теперь на прилавках магазина его можно найти за 344,5 рубля за килограмм. Вместе с тем цены упали на фруктово-ягодные консервы для детского питания (1,9%), соль (1,7%), капусту (1,4%) и на картофель (1,3%).

Напомним, в Татарстане третью неделю подряд дешевеют огурцы.

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