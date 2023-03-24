В Татарстане по мосту через Каму организуют движение по правой стороне

Организация движения по правой полосе связано с возобновлением ремонтных работ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане движение по мосту через Каму возле поселка Алексеевское организуют по правой стороне в обоих направлениях. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Ограничение будет действовать с 8:00 27 марта. Это связано с возобновлением ремонтных работ.

Согласно проекту, на этом участке предусмотрен ремонт 14-ти опор, замена деформационного шва и обновление мостового полотна. Также специалисты выполнят покраску опор моста, пролетов и перил, частично заменят поврежденное барьерное ограждение. Эти работы должны завершить к ноябрю 2023 года.

Напомним, в Казани капремонт моста по улице Назарбаева завершат осенью.

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