Хуснуллин сообщил о планах совершить автопробег по трассе М12 на КАМАЗе

"Я за рулем КАМАЗа проехал всю страну", - признался вице-премьер Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Автопробег по трассе М12, которая свяжет Москву и Казань, планирует совершить вице-премьер России Марат Хуснуллин. Машина еще не выбрана, но в качестве варианта рассматривается КАМАЗ.

- Много раз ездил за рулем автомобиля, проклинал эти плохие дороги. Теперь есть шанс за 6,5 часа доехать до Казани. Конечно, поеду. Еще не подумал, на какой машине, но вообще я за рулем КАМАЗа проехал всю страну, — цитируют Хуснуллина РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что до конца 2023 года строители намерены закончить 703 км трасса, включая участок, пролегающий по территории Татарстана. Новые магистрали способствуют росту экономики регионов и повышению качества жизни людей. В дальнейшем трассу М12 планируют продлить до Екатеринбурга и Тюмени.

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