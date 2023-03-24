В Казани на ремонт двух общежитий направят 223 миллиона рублей

Подать заявку на участие в тендере можно до 7 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани на ремонт двух общежитий по улице Аделя Кутуя направят 223 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, за 123 миллиона рублей отремонтируют общежитие №3, а за 100 миллионов рублей - общежитие №6. От подрядчика требуется провести демонтажные работы, включающие разборку кирпичных стен, полов, дверных проемов, разборку и монтаж кровельных покрытий, разборку и прокладку системы отопления и водоснабжения. Также необходимо оштукатурить стены и заменить двери.

Отметим, подать заявку на участие в тендере можно до 7 апреля. Заказчиком является Казанский федеральный университет.

Напомним, в Татарстане на ремонт общежитий колледжей направят почти 300 миллионов рублей.

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